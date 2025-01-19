19 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня христиане отмечают великий православный праздник — Крещение Господне. В этот день также празднуют День нежности ко всем существам, Всемирный день снега и Всемирный день религии.

Крещение Господне

У праздника есть и другое название — Святое Богоявление. Крещение — один из самых древних праздников христианской церкви. Накануне него устанавливался строгий пост.

По преданию, в этот день Иисус Христос прошел обряд крещения в водах реки Иордан. Теперь перед крещением в реках делают проруби в виде православного креста, который имеет название «иордань».

Считается, что вода в крещенскую ночь становится целебной. Именно в день Крещения воду используют в церковных обрядах, освящают ею дома, лечат больных.

Раньше вода в жизни людей имела большое значение. Считалось, что она является началом и окончанием жизни, может как дать жизнь существам, так и разрушить все живое.

Всемирный день снега

Отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января. Праздник появился по инициативе Международной федерации лыжного спорта.

Празднование этого дня направлено на повышение интереса к зимним видам спорта и вовлечение молодежи в активный образ жизни. По замыслу FIS, во Всемирный день снега должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.

Всемирный день религии

Отмечается в третье воскресенье января. Праздник появился по инициативе ООН. Историю этот день ведет с 1950 года, когда нацорган управления Веры Бахаи в США учредил его для провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия — это сила для объединения мира, а не раздора.

В истории известно множество различных религиозных традиций и верований. Среди них выделяются три самые распространенные — христианство, ислам, иудаизм. Еще довольно большая часть населения исповедует буддизм, индуизм и зороастризм.

День нежности ко всем существам

Праздник появился в начале 2000-х годов. Его цель — привить всем понимание того, что жизнь любого живого существа имеет ценность. А нежность, проявление заботы и ласки необходимы и важны не только людям, но и животным, насекомым и растениям.

В День нежности ко всем существам принято делиться любовью и заботой с окружающими, а также домашними любимцами.

Турицы

Это один из древнейших славянских праздников. День посвящен одному из почитаемых славянами животных — туру.

Раньше считалось, что Тур был сыном Велеса и богини Макошь. Он — покровитель пастухов и скоморохов. С Туром связывали игры, пляски, а также лесных животных. У разных народов он носит воплощение животных. Например, на севере Тура представляли гордым оленем.

В этот день община приглашала к себе пастухов, угощала едой и договаривалась с ними об условиях работы. Пастух же, в свою очередь, должен был поставить на стол хмельные напитки. Так пастухи принимали заботу о стаде и ответственность за него.

День рождения поэта и писателя Эдгара По

Эдгар Аллан По родился 19 января 1809 года в Бостоне (США), в актерской семье. Рано осиротев, воспитывался ричмондским купцом Дж. Алланом. В 1815–1820 годах жил в Великобритании.

Дебютировал в литературе как поэт. Его ранние романтические стихи вышли в нескольких сборниках. Первые рассказы он опубликовал в 1832 году. После 1836 года По занимается журналистикой, печатает критические статьи и рассказы. В 1838 году выходит его «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима».

Вершиной его поэтического творчества считается сборник «Ворон и другие стихотворения» (1845 год).

День рождения живописца Валентина Серова

Валентин Серов родился 19 января 1865 года в Петербурге, в музыкальной семье. Очень рано у него проявились способности к живописи, а первым учителем был известный художник Илья Репин.

В 1880 году именно Репин рекомендовал Серова к поступлению в Петербургскую Академию художеств. Ранние произведения художника, такие как картина «Девочка с персиками», изображающая дочь Мамонтова, отличаются большой жизненной силой и богатством красок. За этот портрет Серов получил премию Московского общества любителей художеств.

В творчестве Серова преобладала портретная живопись, но также в его наследии есть картины, изображающие русский пейзаж, иллюстрации к книгам, историческая живопись.

Именины

Сегодня именины отмечают Иван и Ян.