19 июня в Петербурге пройдут рекордные дожди

сегодня в 11:53

В Санкт-Петербурге к утренним часам пятницы ожидается превышение месячной нормы осадков, предупреждает возглавляющий прогностический центр «Метео» синоптик Александр Шувалов. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Как отметил специалист, с ночи четверга до полудня пятницы суммарно выпадет свыше 30 мм осадков.

«Но до июньского рекорда суточного количества осадков (44 мм в июне 2004 года) все же далековато. Максимум, что можно ожидать, это рекорд для конкретного дня для 19 июня», — пояснил синоптик.