19 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня любителей футбола может объединить не только Евро — 2024, которое продлится до 14 июля, но и всемирный день детского футбола. Также ежегодно 19 июня любителям прогулок рекомендуется наблюдать за облаками. Православные в этот день поклоняются преподобному Илариону Новому.

Всемирный день детского футбола

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В 2001 году Международная Федерация футбола (ФИФА) вместе с Детским фондом ООН учредила всемирный день детского футбола, целью которого является популяризация спортивной игры среди юных талантов.

Нередко в день детского футбола спортивные организации устраивают смотры и отборочные туры среди юных спортсменов, после чего распределяют их по сборным клубов. При этом футбол, это не только здоровый образ жизни, спортивную игру можно и нужно использовать как организацию детского досуга, устраивая дворовые чемпионаты и любительские соревнования.

День наблюдения за облаками

Кто и когда придумал праздник наблюдения за облаками, достоверно неизвестно. Однако это занятие поможет не только скоротать время, но и заметить, какие чудеса творит природа прямо над нашими головами ежедневно.

Первыми наблюдателями за облаками считаются воздухоплаватели, которые исследовали загадочные скопления с воздушных шаров в конце XVIII столетия. Так ученые выяснили, что есть два типа облаков: одни состоят из капель воды, а другие — из льдинок. Сегодня есть у каждого возможность открыть новый тип облаков, как это сделали в 2015 году члены великобританского «Общества любителей облаков» открыли новый вид облаков — асперитас (в переводе с латинского — «шершавый», «неровный»). Всемирная метеорологическая организация официально утвердила открытие любителей.

Ларион Пропольник

Народный праздник Лариона Пропольника по старому стилю отмечался 6 июня, но теперь его празднуют 19 июня. День прозвали пропольником потому, что примерно с это времени в народе начинали очищать огород от травы. Также это самое подходящее время для выкапывания нового колодца или бурения скважины.

В православном церковном календаре день значится как поклонение преподобному Илариону Новому, который родился в христианской семье и хотел повторить жизненный путь Илариона Великого, за что его прозвали «Новым». Когда к власти пришел Лев Армянин — еретик, Иларион подвергся пыткам и заточению в темнице, но следующий царь освободил его.

Именины

Именины в этот день отмечают Рафаэль, Илларион, Егор, Георгий, Фекла и Сюзанна.