19 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Всемирный день защиты морских млекопитающих (Всемирный день китов), День орнитолога в России, Международный день перетягивания каната и День мятного шоколада.

Всемирный день защиты морских млекопитающих

Еще эту дату называют Всемирный день китов. Она появилась в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, который ввела Международная китовая комиссия. Он действует по сей день.

День китов привлекает внимание мира к защите морских млекопитающих. На данный момент на Земле их сохранилось всего 119 видов. По оценке Фонда защиты китов, ежегодно от рук человека погибает до 1600 этих млекопитающих. Вред наносят также рыболовные сети и загрязнение океанов.

День орнитолога в России

19 февраля профессиональный праздник отмечают люди, изучающие птиц. Сейчас в стране работает «Союз охраны птиц России» — организация экологической направленности, которая объединила не только ученых, но и любителей пернатых.

Сегодня орнитологи работают в аэропортах, заповедниках, в научных лабораториях, биостанциях, институтах и ветклиниках. К празднованию Дня орнитолога приурочены научные конференции, семинары, массовые акции и просветительские конкурсы.

Международный день перетягивания каната

Это древний вид спорта, который возник еще на заре цивилизации. В истории многих стран есть отсылки к соревнованиям по перетягиванию различных предметов. Например, викинги использовали в качестве каната связанные между собой шкуры зверей. Состязаться таким образом любили и моряки.

Более того, перетягивание каната входило в программу Олимпийских игр, но было исключено оттуда в 1920 году, однако осталось атрибутом спортивных праздников и ярмарок. На данный момент число людей, которые одновременно принимали участие в перетягивании — 1574 человека.

День мятного шоколада

Появление шоколада с мятой — настоящий прорыв для кулинарной индустрии. Пробную партию в 1962 году выпустила компания Nestle. При этом неизвестно, когда именно начали смешивать шоколад и мяту. Ингредиенты использовали как угодно, но не в качестве сладости.

Раньше шоколад и мяту использовали в медицинских целях. Более того, в Средние века в Европе готовить сладости могли исключительно аптекари. Шоколад же был доступен только высшим слоям общества.

Именины

Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Юлиан.