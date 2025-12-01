19 декабря отмечают День военной контрразведки в России

Каждый год 19 декабря отмечают День военной контрразведки в РФ. Она появилась в этот день в 1918 году в РСФСР. Изначально орган специализировался на борьбе с контрреволюцией.

Сотрудники контрразведки борются с диверсионной подрывной деятельностью, разведывательной работой иностранных шпионов. Для этого сформировали орган из разрозненных Чрезвычайных Комиссий (ЧК). Он назывался Особый отдел ВЧК при Совете Народных Комиссаров РСФСР.

Решение об учреждении в СССР приняли 19 декабря 1918 года. В честь этого и отмечают День российской военной контрразведки. При этом до 1918 года в царской России тоже была контрразведка.

Сотрудники этого органа власти должны обладать рядом личных качеств. Они должны быть неподкупными, бесстрашными, находчивыми, порядочными, хладнокровными.

Контрразведка внесла крупный вклад в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Работа сотрудников органа власти помогала спасать солдат и офицеров. Наиболее известный орган военной контрразведки СССР во времена ВОВ — СМЕРШ («смерть шпионам»).

С августа 2004 года военная контрразведка была реформирована. Она превратилась в Департамент военной контрразведки (ДВКР) ФСБ России. Его сотрудники специализируются на поиске шпионов противника, пресечении деятельности спецслужб зарубежных государств. Еще они защищают государственную тайну.

