19 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Ежегодно в этот день отмечаются Всемирный день гуманитарной помощи, Всемирный день бездомных животных и Всемирный день фотографии. В России сегодня отмечают День рождения русской тельняшки.

Всемирный день гуманитарной помощи

19 августа было назначено Генеральной ассамблеей ООН в 2008 году Всемирным днем гуманитарной помощи. Дата призвана стать символом сотрудников и простых граждан, которые оказывают содействие в отправке благотворительных грузов во всем мире.

Гуманитарные работники каждый день оказывают необходимую помощь пострадавшим от различных бедствий во множестве уголков земного шара.

За последние десятилетия возросла способность гуманитарного сообщества быстро и эффективно реагировать на самые различные бедствия.

Всемирный день бездомных животных

Ежегодно в третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных.

Этот день является напоминанием того, что важно решать проблему бездомных животных. Важно напомнить владельцам животных об ответственном отношении к своим любимцам. Ведь именно они способны предотвратить пополнение рядов бездомных кошек и собак.

В этот день принято организовывать просветительские и благотворительные мероприятия, среди которых концерты и аукционы. Все средства, собранные на мероприятиях, идут на помощь бездомным животным.

Всемирный день фотографии

Данный праздник ежегодно 19 августа отмечают фотографы всего мира. Он был учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа по имени Корске Ара.

19 августа в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото — дагерротипа. Он является прототипом современной фотографии.

Особое место фотография занимает в жизни тех, кто выбрал это занятие своей профессией. Однако день фотографии — праздник всех тех, кто любит фотографировать и фотографироваться. В этот день принято посещать выставки, знакомить друзей и близких с данным искусством, а также проводить мастер-классы.

День рождения русской тельняшки

Ежегодно 19 августа отмечается День рождения русской тельняшки. Хотя праздник не является официальным, он очень популярен. Особенно широко его отмечают в Петербурге.

Именно 19 августа в 1874 году император Александр ІІ подписал указ о введении новой формы. Тельняшка была введена как часть обязательной формы одежды русского моряка.

С тех пор тельняшка является не только формой моряков, но и символом доблести и братства. Сегодня тельняшка является популярной не только у моряков, но и в быту. В этот день проводятся культурные и просветительские мероприятия в честь праздника.

Именины

В этот день свои именины празднуют Агапий, Андрей, Тимофей, Фекла, Феофан.