19 415 вызовов поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу Истры в ноябре
Фото - © Татьяна Прокофьева
С 1 ноября по 1 декабря этого года в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС-112) городского округа Истра поступило 19 415 вызовов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Наибольшее количество обращений было зафиксировано в службу «Скорой помощи» — 5 199 вызовов.
- Звонки в полицию составили 1 871 вызов.
- Пожарная служба получила 178 вызовов.
- Аварийная газовая служба зарегистрировала 1 053 обращения.
- ГИБДД зафиксировала 187 вызовов.
- Служба «Антитеррор» получила 23 обращения, а хулиганские и детские шалости составили 176 вызовов.
- Количество ложных звонков составило всего 17.
Работа службы 112 играет важную роль в обеспечении безопасности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.
Она позволяет гражданам быстро получить необходимую помощь и информацию в экстренных ситуациях.
Система 112 объединяет различные экстренные службы, что делает процесс реагирования более эффективным и скоординированным.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.