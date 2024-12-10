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19 415 вызовов поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу Истры в ноябре

С 1 ноября по 1 декабря этого года в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС-112) городского округа Истра поступило 19 415 вызовов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Наибольшее количество обращений было зафиксировано в службу «Скорой помощи» — 5 199 вызовов.

Звонки в полицию составили 1 871 вызов.

Пожарная служба получила 178 вызовов.

Аварийная газовая служба зарегистрировала 1 053 обращения.

ГИБДД зафиксировала 187 вызовов.

Служба «Антитеррор» получила 23 обращения, а хулиганские и детские шалости составили 176 вызовов.

Количество ложных звонков составило всего 17.

Работа службы 112 играет важную роль в обеспечении безопасности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Она позволяет гражданам быстро получить необходимую помощь и информацию в экстренных ситуациях.

Система 112 объединяет различные экстренные службы, что делает процесс реагирования более эффективным и скоординированным.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.