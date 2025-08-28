184 тыс тонн мясной продукции экспортировало Подмосковье за 7 месяцев

Московская область увеличивает экспорт продукции агропромышленного комплекса. За 7 месяцев с начала года за рубеж отправлено 184 тысячи тонн мясных продуктов глубокой переработки — это на 28% больше по стоимости, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Мы активно развиваем экспортный потенциал: почти четверть (22,9%) от произведенной в регионе мясной продукции, отправилась на зарубежные рынки. Лидером по импорту является Китай, куда поставлено более 65 тысяч тонн. В Беларусь отгружено более 20 тысяч тонн, в Казахстан — почти 14 тысяч тонн. При этом, продолжаем снабжать и внутренний рынок. Объем производства за 7 месяцев увеличился почти на 6% и достиг 802,7 тысяч тонн», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Подмосковье поставляет на внешний рынок колбасы, полуфабрикаты, консервы и другие пищевые продукты. Особенно заметно в 2025 году вырос экспорт колбасных изделий — по сравнению с прошлым годом, на 140 тонн или 4% в натуральном выражении и на 18% по стоимости, всего было отгружено более 3,6 тыс. тонн.

Крупнейшими экспортерами стали 3 региональных предприятия: «Черкизово-Кашира», «Трио-Инвест» торговой компании «Мираторг» и «Мясокомбинат «Клинский» группы «ПРОДО». Производственные мощности расположены в Кашире, Домодедово и Клину. В настоящее время продукция агропрома Московской области поставляется в более 80 стран мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.