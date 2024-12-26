180 тыс деревьев и кустарников посадили в Подмосковье во время экоакций в 2024 г
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
В нынешнем году в рамках лесовосстановления на территории Московской области было высажено порядка 180 тыс. деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.
В 2024 году выполнены работы:
- искусственное лесовосстановление — более 400 га;
- естественное лесовосстановление — почти 1300 га;
- агротехнические уходы за лесными культурами — около 6000 га, в том числе дополнение лесных культур — почти 1600 га;
- лесоводственные уходы за лесными культурами — более 5500 га;
- обработка почвы под лесные культуры — более 350 га;
- уход за лесами в молодняках (осветление и прочистка) — свыше 1500 га.
«В этом году изменился формат традиционных акций по посадке деревьев. Теперь это акции по сохранению и восстановлению леса — „Лес будущего“, „День добрых дел“ и „День в лесу. Сохраним лес вместе“. В них приняли участие 173 тыс. человек, которые посадили более 180 тыс. новых деревьев и кустарников на почти 1 600 площадках — на лесных участках и территории муниципалитетов. Всего же в Подмосковье за время проведения экологических акций с 2014 года в них приняли участие около 2,8 млн человек», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
В питомниках ГАУ МО «Центрлесхоз» для обеспечения лесовосстановительных мероприятий посадочным материалом произведены посевы на площади 10,15 га.
Выращено стандартного посадочного материала более 11 млн штук; заготовлено лесных семян — 145 кг, в том числе: дуба черешчатого — 100 кг, ели обыкновенной с улучшенными наследственными свойствами — 45 кг.
На 2025 год запланировано:
- лесовосстановление — 1600 га;
- агротехнический уход за лесными культурами — 6000 га;
- лесоводственный уход — 6000 га;
- выращивание сеянцев основных древесных пород — 4 000 000 шт.;
- уход за объектами лесного семеноводства — 43 га;
- заготовка и хранение семян лесных растений — 2000 кг.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.
«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.