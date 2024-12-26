180 тыс деревьев и кустарников посадили в Подмосковье во время экоакций в 2024 г

В нынешнем году в рамках лесовосстановления на территории Московской области было высажено порядка 180 тыс. деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В 2024 году выполнены работы:

искусственное лесовосстановление — более 400 га;

естественное лесовосстановление — почти 1300 га;

агротехнические уходы за лесными культурами — около 6000 га, в том числе дополнение лесных культур — почти 1600 га;

лесоводственные уходы за лесными культурами — более 5500 га;

обработка почвы под лесные культуры — более 350 га;

уход за лесами в молодняках (осветление и прочистка) — свыше 1500 га.

«В этом году изменился формат традиционных акций по посадке деревьев. Теперь это акции по сохранению и восстановлению леса — „Лес будущего“, „День добрых дел“ и „День в лесу. Сохраним лес вместе“. В них приняли участие 173 тыс. человек, которые посадили более 180 тыс. новых деревьев и кустарников на почти 1 600 площадках — на лесных участках и территории муниципалитетов. Всего же в Подмосковье за время проведения экологических акций с 2014 года в них приняли участие около 2,8 млн человек», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В питомниках ГАУ МО «Центрлесхоз» для обеспечения лесовосстановительных мероприятий посадочным материалом произведены посевы на площади 10,15 га.

Выращено стандартного посадочного материала более 11 млн штук; заготовлено лесных семян — 145 кг, в том числе: дуба черешчатого — 100 кг, ели обыкновенной с улучшенными наследственными свойствами — 45 кг.

На 2025 год запланировано:

лесовосстановление — 1600 га;

агротехнический уход за лесными культурами — 6000 га;

лесоводственный уход — 6000 га;

выращивание сеянцев основных древесных пород — 4 000 000 шт.;

уход за объектами лесного семеноводства — 43 га;

заготовка и хранение семян лесных растений — 2000 кг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.