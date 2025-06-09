180 новых навалов мусора нашли на лесных участках Подмосковья с начала года

С начала года в лесах Московской области выявлено 180 новых несанкционированных свалок общим объемом 3 215 куб. метров, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«В этом году из бюджета Московской области городским и муниципальным округам на ликвидацию коммунальных отходов выделено почти 250 млн рублей. И наша общая задача — так использовать эти средства, чтобы в подмосковных лесах было чисто, а жители получали удовольствие от общения с природой», — рассказал исполняющий обязанности председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

С 2022 года полномочия по организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, переданы муниципалитетам Московской области. Подмосковные лесничие выявляют навалы мусора в лесу и контролируют ход и результаты уборки.

Ларькин уточнил, что в 2024 году ликвидировано 864 навала отходов объемом более 23,4 тыс. куб. метров.

С начала этого года больше всего мусора обнаружено в городских округах Солнечногорск, Химки и Балашиха.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.