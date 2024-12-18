18 жителей Пушкина обратились к сотрудникам омбудсмена Подмосковья

Выездной прием граждан провели сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской в Пушкине. В мероприятии принял участие представитель Пушкинской городской прокуратуры, сообщает пресс-служба омбудсмена.

18 жителей обратились с просьбой о содействии в решении разных вопросов. Например, по поводу улучшения жилищных условий, отказа в получении удостоверения ветерана боевых действий, ЖКХ, по поводу игнорирования соседями жалоб на шум, по поводу нарушения экологических прав и другим. Все обращения были зафиксированы, а заявителям даны разъяснения.

«Нарушение прав является серьезной проблемой, требующей реакции как со стороны гражданского общества, так и государственных органов. По большинству вопросов приняты письменные обращения. Будем разбираться, чтобы восстановить права жителей в соответствии с законодательством», — подчеркнула Ирина Фаевская.

Обратиться к уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону +7 (498) 602-32-20, написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение прав, заполнить форму на официальном сайте или записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.