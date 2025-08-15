18 тыс кошек и собак вакцинировали в Московской области в июле

Ветеринарная служба Минсельхоза Подмосковья продолжает профилактику опасных инфекционных заболеваний. За июль врачи вакцинировали почти 18 тыс. домашних животных — 9 тыс. из них от бешенства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода региона.

С начала года в регионе привили более 157 тыс. питомцев, из которых 63,3 тыс. — кошки и 94 тыс. — собаки. Большая часть животных — 100 тыс. — вакцинировали за счет бюджетных средств с использованием отечественного препарата против бешенства «Рабикан», который производит «Щелковский биокомбинат» в Лосино-Петровском городском округе. На платной основе проводится иммунизация животных от других опасных заболеваний: чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтерита, лептоспироза у собак, а также панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной и герпесвирусной инфекции у кошек.

В 2024 году общее количество вакцинированных животных превысило 541 тыс., из которых 215 тыс. были привиты от бешенства. Подмосковье ведет постоянную работу по профилактике инфекционных заболеваний у животных. Так, количество заболеваний вирусом бешенства удалось снизить на 85%. Если в 2020 году было зафиксировано 95 случаев, то в 2024 году их число сократилось до 14 — по каждому эпизоду были оперативно приняты необходимые меры для ликвидации очагов заболевания.

Вакцинация домашних животных доступна в государственных ветеринарных клиниках Московской области, а также в мобильных пунктах Госветслужбы. Сезон выездных вакцинаций продлится до осени. Адреса и график работы можно узнать с помощью интерактивной карты проведения вакцинаций на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.