18 трудовых династий чествовали в День Солнечногорска

Достижения восемнадцати трудовых семейных династий отметили в Солнечногорске в День округа. Они сохранили преемственность поколений в выборе профессии или многие десятилетия проработали на одном предприятии, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Их поздравил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

«Вы — наша гордость, хранители семейных трудовых традиций и ценностей. Многие годы жизни вы отдали на благо округа и его жителей. Вы не только реализовали себя в сферах образования, культуры, здравоохранения, спорта, промышленности, но и переняли любовь к профессии от родителей, передали ее детям и внукам», — поздравил Константин Михальков.

У некоторых семей трудовой стаж давно перевалил за век. Так, общий стаж династии работников Солнечногорского стекольного завода — семьи Царевых — составляет 165 лет. Алексей Сергеевич и Маргарита Васильевна прослужили на предприятии 75 лет на должности водителя и формовщицы, по стопам пошел их сын Николай, ставший наладчиком, вместе с женой Галиной, заведующей складом. А внук Сергей, начав трудовую деятельность на заводе в 2001 году, дошел до начальника участка.

Стаж династии медицинских работников Толстопятовых-Смирновых достиг 122-х лет, которые они посвятили Солнечногорской больнице. Семьи Милютиных, Кукушкиных, Юговых, Жандаровых, Ивановых отдали педагогике и образованию от 80 до 111 лет, Даниловых и Кравцевых — свыше 55-ти.

«Это призвание, это любовь всеобъемлющая к детям, которая не знает никаких границ. Все моменты, которые связаны с детьми — это сплошное счастье. Изначально в нашей профессии нужно просто любить детей. Я слежу за успехами детей и говорю, что буду работать, пока не выращу президента», — поделилась старший воспитатель школы № 4 Ольга Лескова, представитель династии Ивановых.

В адрес трудовых династий было сказано много теплых слов и пожеланий. На торжественной церемонии им вручили памятные подарки и благодарственные письма.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.