18 школ построят в Подмосковье в этом году в рамках нацпроекта «Образование»

В 13 городских округах Подмосковья в этом году в рамках национального проекта «Образование» ввели в эксплуатацию 14 школ на 14,6 тыс. мест. До конца года планируется построить еще 4 школы на 3,9 тыс. мест. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Каждый год количество школьников в Подмосковье растет — в 2024 году за парты сели 1,1 млн ребят. Поэтому региону необходимо сохранять высокую динамику строительства образовательных центров. Всего за шесть лет по нацпроекту «Образование» построена 151 школа на более чем 108 тыс. мест, отремонтировано 64 школы.

В текущем году открыто 73 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста», с 2019 года создано 505 центров. Также в этом году запустили 2 детских технопарка «Кванториум» со своими лабораториями (за 6 лет создано 4 технопарка) и центр цифрового образования детей «IT- клуб» (Химки) (с 2019 создано 5 центров).

Общий объем финансирования нацпроекта «Образование» в текущем году — 30 млрд рублей, из них 6 млрд рублей — средства федерального бюджета. Кассовое исполнение расходов — на 1 октября 2024 года — 65%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.