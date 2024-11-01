18 портативных тепловизоров закупили для лесных пожарных Подмосковья

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в Подмосковье ежегодно проводятся плановые закупки для модернизации материально-технической базы специализированного лесопожарного оборудования ГАУ МО «Центрлесхоз». Так, с начала года закуплено 18 портативных тепловизоров, которые помогут лесным огнеборцам оперативно обнаруживать очаги возгорания и отслеживать распространение огня, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«По результатам проведения закупочных процедур в этом году нам удалось сэкономить часть средств из бюджета Московской области, выделенных на закупку специализированной техники и оборудования для лесопожарных формирований региона. Портативные тепловизоры помогают при ликвидации торфяных пожаров, когда очаг возгорания полностью или частично скрыт под землей», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Использование портативных тепловизоров позволяет оперативно обнаруживать возгорания и ликвидировать их на ранних стадиях развития, что способствует снижению их площади.

В первую очередь тепловизоры переданы на лесопожарные станции, которые располагаются в районах залегания торфяников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.