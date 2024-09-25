18 пар сочетались браком на выездных церемониях в парке Сестрорецкий округа Клин

В Клину завершился сезон выездных церемоний регистрации брака в парке «Сестрорецкий». Он длился с мая по сентябрь 2024 года. За это время 18 пар решили оформить свои отношения не в зале регистрации актов гражданского состояния по адресу: Клин, ул. Миши Балакирева, дом 6/24, а на уличной локации, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Клинский парк «Сестрорецкий» по праву считается одной из самых живописных локаций в округе. Здесь расположены объекты благоустройства, представляющие собой отличные фотозоны — ротонды, лестницы с панорамным видом, водная гладь реки, прекрасная растительность парка, розарий с более чем 1200 кустами роз.

На верхней площадке парка, в романтичной зоне «Вальс цветов», установлено декоративное дерево для замков любви, где по традиции пары могут закрепить символ своей прочной связи.

С июня 2021 года на дереве появилось пятьдесят четыре замка любви, которые напоминают о счастье и верности.

Уже весной 2025 года парк вновь откроет сезон торжественных выездных церемоний.

Выездная церемония бракосочетания становится все популярнее в Подмосковье в весенне-летний сезон. В Клину такая церемония проходит в одной точке округа — в парке Сестрорецкий.

Узнать все подробности о том, как зарегистрировать семейные отношения в регионе можно на недавно созданном портале «Свадьба в Подмосковье».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.