18 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня в мире отмечают дни рождения одни из самых важных персонажей нашего детства — добрый волшебник Дедушка Мороз и любимец миллионов детей по всему миру Микки Маус.

День рождения Деда Мороза

18 ноября — особенный день для всех любителей праздников, ведь сегодня отмечается День рождения Деда Мороза. Этот добрый и веселый персонаж из славянского фольклора стал символом Нового года и Рождества, приносящим подарки детям.

В этот день, как правило, проводятся различные мероприятия, выставки, праздничные шествия, чтобы отметить рождение самого волшебника. Не забудьте поздравить своих близких с этим чудесным праздником и попросить у Деда Мороза получить право на желание на следующий год.

День рождения Микки Мауса

Сегодня еще у одного героя детства день рождения. Праздник отмечает Микки Маус — один из самых известных и любимых мультипликационных персонажей в мире. Микки Маус был создан Уолтом Диснеем в 1928 году, а его первый мультфильм «Пароход Уилли» вышел именно 18 ноября. С тех пор Микки Маус стал символом Disney и покорил сердца миллионов людей по всему миру.

Яркая внешность персонажа, веселый характер и доброта делают его тем героем, который навсегда останется в сердцах детей и взрослых. В этот день поклонники мультяшного мира отмечают День Микки Мауса, вспоминая его приключения, смотря мультфильмы и радуясь его жизнерадостному образу.

День кнопочного телефона

Еще один необычный праздник приходится на 18 ноября — День кнопочного телефона. Этот удивительный день посвящен истории и развитию коммуникаций. Именно 18 ноября 2001 года был представлен первый телефон Nokia с цветным дисплеем и кнопками. Этот смартфон открыл новую эру в мобильной связи и стал предвестником современных смартфонов.

С развитием технологий кнопочные телефоны постепенно ушли в прошлое, но до сих пор остаются популярными среди определенной аудитории. Давайте отметим День кнопочного телефона, вспомнив его важное значение в истории техники и связи.

Всемирный день предотвращения сексуальной эксплуатации, жестокого обращения и насилия над детьми

18 ноября отмечается Всемирный день предотвращения сексуальной эксплуатации, жестокого обращения и насилия над детьми. Этот день стремится привлечь внимание общественности к проблеме насилия и эксплуатации детей, а также побудить к действиям в целях их защиты.

Международные и региональные организации, правительства и неправительственные организации проводят мероприятия, кампании и акции для информирования общественности о важности защиты прав детей и предупреждения насилия над ними. Поддержите это движение, присоединяйтесь к общественным инициативам и обсуждениям, чтобы создать безопасное окружение для всех детей в мире.

День Ионы

Верующие 18 ноября отмечают День Ионы — древнегреческого пророка и писателя, известного своими предсказаниями и мудростью. По легенде, Иона был послан Богом в Ниневию, чтобы предупредить жителей о грядущем гибели и призвать их к покаянию.

Он сначала попытался уклониться от этого послания, но в конце концов все же выполнил миссию. Исход этих событий служит напоминанием о важности слушать веления свыше и выполнять их, несмотря на трудности.

День Ионы также призывает к самоконтролю, прощению и покаянию перед Богом. В этот день можно помолиться о мудрости и силе духа, чтобы не уклоняться от испытаний и идти по пути истины.

Именины

Именины 18 ноября отмечают Тихон, Тимофей, Григорий, Гавриил, Евпсихий и Галактион.