18 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

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18 марта будет отмечаться День воссоединения Крыма с Россией

18 марта 2025 года отмечают День воссоединения Крыма с Россией, Всемирный день социальной работы, праздники в честь обретения мощей благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, Конона Огородника.

День воссоединения Крыма с Россией

18 марта 2025 года в РФ отмечают День воссоединения Крыма с Россией. Дату учредили 3 марта 2015 года.

В этот день выходной на территории региона.

Именно 18 марта 2014 года Республика Крым официально стала частью России. В эту дату подписали соответствующий межправительственный договор. Крым и Севастополь стали субъектами государства.

16 марта 2014 года организовали референдум о статусе полуострова в Крыму. 90% жителей региона поддержали идею о вхождении в состав РФ.

Всемирный день социальной работы

Всемирный день социальной работы отмечают ежегодно в третий вторник марта. В 2025 году он выпадает на 18 число.

С датой поздравляют всех, кто работает в социальной сфере. Специалисты следят за тем, чтобы у разных соцгрупп был достойный уровень жизни. Они защищают тех, кому нужна помощь и поддержка.

Празднование в честь обретения мощей благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина

Святой благоверный князь Феодор являлся сыном князя Владимира. Он появился на свет в промежутке с 1240 по 1245, точная дата неизвестна.

Феодор с раннего возраста воспитывался благочестивым. Он обучался заповедям бога.

Глеб и Михаил были братьями Феодора. Когда князь Владимир скончался, родственники отнеслись к мужчине плохо. Феодору дали править только Можайском. Тогда населенный пункт начинал развиваться, был небогатым. Людей в нем жило мало.

За небольшой срок Феодор сделал Можайск более богатым городом. Население росло. Правителя любил народ.

Затем Феодор взял в жены княжну Марию Васильевну. Его назначили руководить Ярославлем. Когда брат Михаил скончался, Феодор стал главой Смоленского княжения.

Затем у мужчины родились сыновья Константин и Давид. Во времена Орды его сделали ханом. Правителя уважали и любили.

Феодор умер в 1299 году. Его похоронили в храме Преображения Господня.

Праздник Конон Огородник

18 марта 2025 года православные отмечают память мученика Конона Градаря. Мужчина проживал в населенном пункте Мандон в Памфилии. Специализировался на создании огородов. Благодаря этому его так называют до сих пор.

В дату Конона Огородника на Руси земледельцы замачивали семена. Так они подготавливали овощи для дальнейшей посадки.

С 18 марта 2025 года рекомендуется вскапывать огород. Также важно удобрять растения.

Именины

Сегодня именины у Адриана, Давида, Ивана, Георгия, Ираиды, Константина, Кирилла, Николая, Марка, Федора.