18 катков заработают в Павловском Посаде зимой

сегодня в 17:23

18 катков будут доступны жителям Павлово-Посадского городского округа для массового катания в зимний период. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Прокат коньков будет работать на территории физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком по адресу: ул. Большая Покровская д. 60Б. График массового катания будет уточняться еженедельно. Телефон для справок: 8-929-945-05-23.

Раздевалки оборудованы на катках по следующим адресам:

д. Кузнецы, ул. Новая, многофункциональная спортивная площадка с хоккейными бортами: с 12:00 до 22:00; стадион «Большедворский», пос. Большие Дворы, ул. Спортивная, д. 2А: с 12:00 до 22:00; стадион «Старопавловский», ул. Кирова, д. 97: с 12:00 до 22:00; стадион «Ленский», пер. Интернациональный, д. 32: с 12:00 до 22:00; стадион «Заречье», ул. Белинского д. 1: с 11:00 до 22:00; г. Электрогорск, ул. Советская, 29а, хоккейная коробка: с 09.00 до 21.00; г. Электрогорск, ул. Горького, 5/1, многофункциональная хоккейная площадка: с 09.00 до 21.00; г. Электрогорск, ул. Калинина, д. 40, хоккейная площадка: с 09.00 до 21.00.

Освещение будет функционировать на всех катках, в том числе:

ул. Южная, д. 28, многофункциональная спортивная площадка с хоккейными бортами: с 09:00 до 22:00;

-ул. Щорса, д. 11,13,15, многофункциональная спортивная площадка с хоккейными бортами: с 09:00 до 22:00;

ул. Тимирязева, д. 9,9А, многофункциональная спортивная площадка с хоккейными бортами: с 09:00 до 22:00.

А также хоккейные коробки с 09:00 до 22:00 будут открыты по адресам: д. Алферово, д. 4, д. Евсеево, д. 13А, с. Рахманово д. 84, пр. БЖД, д. 2, пр. БЖД, д. 64, пер. Ленинградский.

«Мы активно готовимся к зимнему периоду. При минусовых температурах начнутся массовые заливки льда на катках. Обращаем внимание всех гостей и жителей Павлово-Посадского округа, что возможны изменения в работе катков и технического перерыва в связи с погодными условиями» — отмечают сотрудники Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.