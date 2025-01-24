18 юных жителей Долгопрудного торжественно получили паспорта

В Долгопрудном есть добрая традиция — вручать паспорта юным жителям в торжественной обстановке. Очередное такое мероприятие состоялось сегодня, 24 января, в ДК «Вперед»». Главный документ получили 18 ребят, сообщает пресс-служба администрации округа.

При подаче документов на оформление паспорта в МФЦ подросток заполняет анкету, в которой указывает свое желание или отказ в получении документа в торжественной обстановке. По телефону, написанному в анкете, сотрудники МФЦ сообщат заблаговременно о времени и месте вручения паспорта.

«Рад поздравить вас с этим замечательным днем. Вы сегодня получаете самый важный документ — паспорт гражданина Российской Федерации. Желаю вам успехов. Любите Россию, хорошо учитесь и трудитесь, будьте ответственными», — обратился к юным жителям города глава г. о. Долгопрудный Роман Истомин.

В мероприятии также приняли участие сотрудники правоохранительных органов.

Вместе с паспортом молодые россияне получили сувениры с символикой Долгопрудного и Конституцию РФ.

Для собравшихся в зале было подготовлено музыкальное поздравление. Традиционно на память об этом событии участники мероприятия сделали общее фото.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.