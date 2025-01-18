18 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня православные христиане отмечают Крещенский сочельник. Также можно отпраздновать День кофейного гурмана, сварив себе чашечку этого горячего бодрящего напитка.

Крещенский сочельник

Этот праздник является вечером-приготовлением перед Крещением Господним. Сегодня верующие вспоминают крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

В сочельник проходит Великое водоосвящение. Во дворах храмов стоят длинные очереди за святой водой. Если возникли трудности, человек не может пойти на службу или живет далеко от ближайшей церкви, ему может помочь целительная сила простой воды, взятой из обычного водоема в Крещенскую ночь.

Воду в храмах освящают по особому чину — великим Иорданским освящением. Ее называет крещенской. Когда человек забирает святую воду или принимает ее, то нельзя ссориться, ругаться, допускать неблагочестивые поступки или мысли.

Сочельник завершает период рождественских праздников. Само слово происходит от «сочиво» — это блюдо из риса и пшеницы с медом, орехами, изюмом, семенами льна, курагой и маком. Его принято готовить именно в сочельник.

День кофейного гурмана

По традиции, День кофейного гурмана отмечается в США, однако в других странах также не обходят вниманием почитателей этого напитка. Среди кофеманов есть любители и ценители. Кто-то пьет растворимый напиток, а кому-то необходимо покупать зерна.

В каждой стране свой традиционный вид кофе, поэтому во время путешествий многие стремятся попробовать именно этот напиток. Например, в Италии предпочитают эспрессо по-римски, в Испании — бонбон (эспрессо со сгущенкой), в Марокко в напиток добавляют специи, в Гонконге — чай и молоко, в Южной Корее любят пить кофе со льдом. Кроме того, широко в мире известны кофе по-турецки и по-венски.

Открытие Большого театра

Большой театр в столице открылся 18 января 1825 года. Тогда для зрителей прозвучало «Торжество муз» Алябьева и Верстовского.

Право на создание русского театра в Москве губернатору Урусову представила Екатерина II. Первый театр назвали Знаменским, но в 1780 году произошел пожар и уничтожил его. Очередную попытку восстановить театр предприняли в 1818 году. Конкурс проектов организовала Петербургская Академия наук. Лучшая работа была у ректора академии Алексея Михайлова.

Проект театра доработал Осип Бове. Возведение начали в 1821 году. Учреждение разместили на Петровке и его масштаб потряс жителей.

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) — один из крупнейших в РФ и один из самых значительных в мире театров оперы и балета.

День прорыва блокады Ленинграда в годы ВОВ

18 января является одним из великих дней Великой Отечественной войны. В 1943 году состоялся прорыв блокады Ленинграда. Город оставался осажденным еще год, однако прорыв позволил улучшить обстановку на всем ленинградском фронте.

К 18 января 1943 года в городе находились 800 тыс. человек. О прорыве блокады сообщили около полуночи по радио. Люди начали выходить на улицы, кричать и ликовать. Ленинград украсили флагами. Люди начали верить в то, что родной город удастся освободить.

Полностью блокадное кольцо сняли 27 января 1944 года, но благодаря прорыву удалось отвоевать полоску торфяного болота. Несмотря на это, значение дня для дальнейшей судьбы Ленинграда очень важно.

Страшная блокада Ленинграда длилась 872 дня, а согласно некоторым источникам 871. Однако в литературе и памятниках это число округляют — 900 дней и ночей.

День рождения детского телевидения в России

В этот день в 1963 году была основана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения. Самыми успешными проектами редакции стали «Ералаш», «В гостях у сказки» и «Спокойной ночи, малыши».

Отметить этот праздник можно просмотром старых мультфильмов и детских кинофильмов. А еще можно достать из закромов старый проектор и посмотреть кино с его помощью.

День рождения писателя Алана Милна

Создатель Винни-Пуха родился 18 января 1882 года в Лондоне. Он окончил Тринити-колледж Кембриджа, где специализировался в математике. Также Милн участвовал в сражениях Первой мировой войны, а затем работал в редакции английского юмористического журнала Punch.

Свои знаменитые сказки о медведе с опилками в голове — Винни-Пухе — Милн придумал для единственного сына Кристофера Робина. Он рассказывал их мальчику на ночь. Первая книга о Винни-Пухе вышла в 1926 году. Кроме того, Милн писал романы, рассказы, эссе и пьесы.

Именины

В этот день именины отмечают Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей и Татьяна.