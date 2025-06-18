18 июня Международный день суши: что это праздник

18 июня 2025 года отмечают неофициальный гастрономический праздник — Международный день суши. Блюдо является традиционным для японской кухни, но давно завоевало сердца жителей многих стран мира, и Россия — не исключение.

В Международный день суши многие ходят в кафе и рестораны, заказывают эту еду на дом. Однако неофициальный праздник проводят не для этого.

Его задача — рассказать людям о том, как готовить суши самостоятельно. Еще во время него раскрывают способы приготовления еды.

В различных кафе и ресторанах проводят мастер-классы по приготовлению суши. Многие заведения делают скидки для клиентов в эти дни.

В целом Международный день суши — отличный повод, чтобы ознакомиться с культурой Японии. Также в этот день обязательно нужно попробовать новые виды суши.