18 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

18 июня отмечают Международный день паники. Также в этот день празднуют День службы военных сообщений ВС РФ.

Международный день паники

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18 июня во всем мире отмечают Международный день паники. Родом праздник из Америки, где раньше его праздновали 9 марта. Затем дату поменяли на 18 июня с 2017 года.

В США этот день посвящали массовым фобиям. Люди старались обращать внимание на вред от паники. Именно она приносит много бед и разрушений.

Те, кто отмечают Международный день паники, 18 июня моделируют это состояние и выполняют ненужную работу. При помощи тренинга удается переосмыслить отношение к своим страхам, меньше поддаваться панике без лекарств.

День службы военных сообщений ВС РФ

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В Вооруженных силах РФ 18 июня отмечают День службы военных сообщений. Служба помогает в войне любого масштаба или любом другом вооруженном конфликте.

В условиях мира служба помогает в организации перевязки вооружения, материальных средств, военной техники в интересах российской армии. Служба военных сообщений занимается важными задачами, связанными с развитием инфраструктуры, наращиванием группировки сил в Арктическом регионе и прочим.

Благодаря генералам, офицерам и гражданскому персоналу службы удалось отработать порядок, схемы организации воинских перевозок и во время боевых действий, и во время мирного времени.

День устойчивой гастрономии

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Праздник провозгласила резолюция Генеральной ассамблеи ООН. Его установили в связи с тем, что гастрономия — элемент культурного самовыражения. Его связывают с культурным и природным разнообразием мира.

День устойчивой гастрономии призван, чтобы люди обратили внимание на важность этого понятия. Устойчивая гастрономия нужна для устойчивого развития за счет повышения продовольственной безопасности.

Также понятие необходимо для ускорения с/х развития, сохранения биоразнообразия, обеспечения устойчивого производства продовольствия.

Именины

В этот день именины празднуют Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр и Федор.