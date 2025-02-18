18 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

18 февраля 2025 года отмечают День батарейки, День органов внутренних дел на транспорте в России, День продовольственной вещевой службы ВС РФ и праздник Агафьи Коровницы, Голодухи.

День батарейки

Сегодня День батарейки отмечают в честь великого открытия, которое сделали 200 лет назад. Разработка стала одной из важнейших в истории.

18 февраля 1745 года появился на свет известный итальянский ученый-физик Алессандро Вольта. Во время одного из экспериментов он создал гальванический элемент. Предмет стал прародителем нынешних батареек.

День органов внутренних дел на транспорте в России

Дату отмечают каждое 18 февраля, начиная с 2018 года. Это профессиональный праздник у полицейских, которые занимаются обеспечением правопорядка на железной дороге, трассах и воде.

До 2018 года дата отмечалась неофициально. Ее называли День образования транспортной полиции.

День продовольственной и вещевой службы ВС РФ

18 февраля 2025 года профессиональный праздник у солдат, которые занимаются продовольственным и вещевым обеспечением. Служба входит в систему тыла ВС РФ.

Дату отмечают именно в этот день, поскольку 18 февраля 1700 года Петр I создал должность генерал-провианта. В его задачи входила заготовка и изготовление хлеба для солдат. Такие же должности начали вводить в составы полков.

Агафья Коровница, Голодуха

Сегодня также отмечают праздник в честь святой Агафии. Она была христианской мученицей, жила в III веке.

Агафья родилась на Сицилии. Ее семья была богатой.

Однажды префект домогался до Агафьи, но она его отвергла. Тогда мужчина применил антихристианские законы и начал гонения на девушку.

Затем префект пытал Агафью. Однако девушка не отошла от собственных моральных принципов и веры.

На Руси святую почитали как покровительницу домашнего скота. В этот день опасались коровьей смерти: в неурожайные годы к Агафьиному дню заканчивалось сено и по хлевам ходил мор — Голодуха.

Именины

Сегодня именины у Александры, Антона, Василисы, Макара и Михаила.