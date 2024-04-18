18 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Ежегодно 18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест, а также Всемирный день радиолюбителя. Также православные христиане почитают память мученика Феодула.

Международный день памятников и исторических мест

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Праздник отмечается с 1984 года. Его целью является привлечение внимания и сохранения всемирного исторического наследия. У людей появляется возможность больше узнать о создании тех или иных памятников, а также о средствах их защиты.

В списке всемирного наследия ЮНЕСКО находится 32 российских объекта. В их числе Московский Кремль и Красная площадь, а также вулканы Камчатки и озеро Байкал. Как правило, в праздничный день проводятся различные конференции и мероприятия, направленные на сохранение объектов культуры.

Всемирный день радиолюбителя

Фото - © Борис Приходько/РИА Новости

Каждый год 18 апреля свой профессиональный праздник отмечает большое сообщество радиолюбителей. В 1925 году в Париже появился Международный союз радиолюбителей, куда на сегодняшний день входит более 160 стран. Причастные к празднику в этот день отмечают все успехи и достижения в отросли.

Многие радио-инженеры и специалисты-электронщики начинали свой профессиональный путь с Международного союза радиолюбителей. Эксперты считают, что с каждым годом число радиолюбителей будет только увеличиваться.

День воинской славы России

Фото - © Андрей Сдобников. Собственная работа/Wikipedia.org

18 апреля в РФ отмечается День воинской славы России — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). Праздник учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

День памяти мученика Феодула

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Дату почтения памяти мученика Феодула Солунского в народе принято назвать «Федулом Ветреником». В этот день принято хорошо проветривать жилье. Согласно поверью, весенний ветер будет оберегать дом от бед и болезней. Считалось, что до Федула Ветреника нельзя открывать окна, чтобы не отпугнуть весеннее тепло.

Именины

Именины 18 апреля отмечают Алексей, Николай, Георгий, Семен, Марк, Платон, Феодул и Агафопод.