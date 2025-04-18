18 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

18 апреля отмечают Международный день памятников и исторических мест, Всемирный день радиолюбителя. Также в этот день будет Великая пятница, начнется Весенняя неделя добра.

Международный день памятников и исторических мест

Неофициальный праздник проводится с 1984 года. Многие знают его как День всемирного наследия.

Дату отмечают ежегодно, чтобы напомнить людям, насколько важно защищать культурные памятники всех стран мира. Еще во время праздника можно узнать, насколько богатое культурное наследие есть у конкретной страны.

В ряде культурных учреждений России в эту дату проводят различные акции и делают скидки на билеты.

Всемирный день радиолюбителя

Профессиональный праздник отмечают каждое 18 апреля в честь того, что в этот день в 1925 году в Париже создали Международный союз радиолюбителей. Дату празднуют как люди, увлекающиеся этими устройствами, так и профессионалы.

С праздником поздравляют в том числе связистов, радиоинженеров и всех, кто как-либо связан с данной сферой. Еще радиолюбителями считают тех, кто слушает радио во время поездки за рулем.

Великая Пятница

Это пятница Страстной недели. Во время нее православные вспоминают Святые спасительные Страсти Иисуса Христа. Речь идет об осуждении Спасителя на смерть, страданиях, которые он пережил на кресте, гибели, а также снятии с креста и захоронении.

В этот день у православных принято скорбеть. Именно в пятницу Иисус Христос был осужден и распят на кресте.

Вечером продолжаются приготовления к Пасхе. Верующие делают опару для пасхальных куличей. Начинать печь их и красить яйца необходимо в субботу.

Начало Весенней недели добра

Каждый год дата выпадает на разные дни. В 2025 году это 18 апреля.

Добровольческая акция проводится по всей РФ. Она появилась в 1997 году.

Задачей Весенней недели добра считается продвижение добровольчества — идеи, что необходимо помогать людям по собственной инициативе. Также мероприятия организовывают для увеличения гражданской ответственности людей.

Именины

18 апреля именины у Алексея, Марка, Георгия, Платона, Николая и Семена.