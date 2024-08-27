17 школ Химок вошли в топ лучших в Подмосковье

«Ежегодно школы Химок входят в число лучших в Подмосковье. Это колоссальный труд наших уважаемых учителей и всего педагогического состава. Вместе мы продолжим развивать проекты, которые помогут нашим ученикам достичь высоких результатов на олимпиадах, государственных экзаменах, всероссийских конкурсах», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В числе лучших — Химкинский лицей, школы «Триумф», «Флагман», «Лига первых», № 14, № 19, № 20, № 29, № 8 имени В. И. Матвеева, образовательный комплекс «Перспектива», Аэрокосмический лицей, лицеи № 10, № 12, № 15, № 21, а также гимназии № 9 и № 23.

«Наша задача — создать для подрастающего поколения максимально комфортные условия обучения. В этом нам также помогает современное оборудование — компьютеры, интерактивные панели», — отметил директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

Отметим, что ранее шесть школ Химок вошли в общенациональный рейтинг и стали лучшими в стране. Это Химкинский лицей, Аэрокосмический лицей, школы № 14 и «Триумф», лицеи № 12 и № 15. В оценке учитывалось число поступивших в престижные вузы выпускников и конкурентоспособность учебного заведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.