17 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

17 ноября 2024 года отмечают Международный день студентов, День участковых уполномоченных в России, День защиты черных котов и Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

Международный день студентов

Его отмечают каждый год 17 ноября. Дату учредили в 1941 году, как знак борьбы против фашизма, но начали праздновать с 1946 года после окончания Второй мировой войны.

Праздник посветили чешским патриотам, которые учились в институтах. Его история отнюдь не радостная.

Она началась 28 октября 1939 года в Чехословакии, которую оккупировали фашисты. В Праге студенты и учителя организовали митинг, чтобы отпраздновать дату с момента создания государства — 28 октября 1918 года. Они заполонили улицы столицы государства. Фашисты разогнали демонстрантов и даже застрелили студента-медика Яна Оплетала.

Его хоронили 15 ноября 1939 года. В этот день студенты и преподаватели тоже устроили акцию протеста. В результате демонстрантов арестовали.

17 ноября фашисты пришли к общежитиям студентов. Около 1,2 тыс. молодых людей арестовали и отправили в концентрационный лагерь в Заксенхаузене. 10 из них казнили без суда в тюрьме. Также чешские вузы по приказу Гитлера закрыли до конца войны.

День участковых уполномоченных в России

Профессиональный праздник в РФ отмечают каждый год 17 ноября. Его учредили в 2002 году. Задача этой даты — напомнить людям, что это уважаемая и престижная профессия.

В качестве даты 17 ноября выбрали не случайно. Именно в эту дату Народный комиссариат внутренних дел РСФСР создал «Инструкцию участковому надзирателю». Так и был создан институт участковых в милиции СССР.

17 ноября руководство поздравляет участковых с профессиональным праздником. Тех, кто хорошо проявил себя на службе, поощряют.

День защиты черных котов

Его отмечают в Италии каждый год 17 ноября. Неофициальный праздник учредила ассоциация по защите окружающей среды и животных этой страны. В первый раз дату отметили в 2007 году.

Неофициальный праздник проводится в связи с тем, что репутация у черных кошек испорчена. Многие до сих пор не любят питомцев этого цвета. Люди считают, что они приносят неудачи.

В связи с этим только в Риме владельцы каждый год теряют примерно 15 тыс. черных котов (иногда их воруют или вредят по-другому злоумышленники). Многие люди предпочитают брать более светлых по шерсти питомцев из приютов.

Чтобы «излечить» людей от таких предрассудков, черных котов и пытаются популяризировать с помощью этого непрофессионального праздника. Дата демонстрирует, что черный кот ничем не хуже, чем питомец любого другого цвета.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

Неофициальную дату учредила в октябре 2005 года Генассамблея ООН. Каждый год ее отмечают в третье воскресенье ноября. В 2024 году праздник выпал на 17 ноября.

Задача Всемирного дня памяти жертв ДТП — напомнить людям об опасности езды на автомобилях. Каждый день из-за аварий в мире умирают около трех тыс. человек и примерно 100 тыс. травмируются. Большинство из них — молодые люди.

Этот день позволяет почтить память погибших в ДТП. Также он напоминает властям стран о том, что необходимо создать безопасные условия для езды во всех государствах.

Именины

Сегодня именины у Ивана, Александра, Николая, Ильи, Порфирия, Степана и Евгении.