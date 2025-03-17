17 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

17 марта 2025 года отмечают День памяти преподобного Герасима, День памяти благоверного князя Даниила Московского. Также в этот день обнародовали манифест Александра II об отмене крепостного права, состоялся всесоюзный референдум о сохранении СССР.

День памяти преподобного Герасима

Преподобный Герасим Иорданский появился на свет в населенном пункте Ликии (Каппадокия). Еще будучи молодым человеком, он отрекся от мирской жизни и посвятил себя служению богу.

Преподобный Герасим начал жить в пустыне Иордании. Там он создал строгий Устав.

Мужчина придерживался его и отказался от многих благ цивилизации. Так он начал путь монаха.

В 450 году Герасим пришел к берегу реки Иордан в Палестине и создал там монастырь. Он стал его настоятелем.

Затем Герасим создал лавру. Преподобный настолько стал аскетом, что во время Четыредесятницы мог совсем не есть.

Еще святого называют покровителем животных, а также доктором.

День памяти благоверного князя Даниила Московского

Святой благоверный князь Даниил Московский, сын Александра Невского, умер в 1303 году. Перед самой смертью он получил иноческий чин и схиму. После этого попросил похоронить его на братском кладбище.

Во время правления Иоанна Грозного на месте захоронения князя Даниила был вылечен сын коломенского торговца. Он умирал. Иоанн Грозный дал задачу регулярно организовывать крестный ход по направлению к могиле князя и делать панихиды о нем.

В 1652 году, как сообщается, князь Даниил явился царю Алексею Михайловичу. Он попросил открыть могилу и обрести мощи. Когда это произошло, многие люди вокруг излечились.

Затем святые мощи отдали в монастырский храм и положили в гробницу из дерева напротив правого клироса. В этот же момент Даниила Московского и признали святым.

164 года назад обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права

Крепостное право в стране действовало до 1861 года. Согласно ему, крестьяне были зависимы от своих хозяевов. Они не могли покидать имеющиеся земельные наделы. Также не имели права покупать недвижимость. Нередко таких людей продавали другим хозяевам.

17 марта 1861 года в стране провели реформу. С того дня крепостное право перестало существовать.

Манифест об отмене крепостного права Александр II подписал еще 3 марта 1861 года. 17 марта его обнародовали в церквях.

Состоялся всесоюзный референдум о сохранении СССР

17 марта 1991 года в Советском Союзе организовали всесоюзный референдум. На нем обсуждался вопрос о сохранении СССР.

В ноябре 1988 года начался так называемый «парад суверенитетов». Друг за другом о независимости объявили Эстония, Латвия, Литва, Азербайджан, Украина, Белоруссия и другие бывшие республики. Они установили приоритет своих законов над союзными, не платили в казну страны.

17 марта 1991 года на референдум поднялся вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности». Можно было ответить «да» или «нет.» 20 марта 1991 года стало известно, что 77% поддержали эту идею, а 22% отвергли.

Однако СССР сохранить не удалось. 8 декабря 1991 года подписали Беловежское соглашение. 26 декабря 1991 года Советский Союз перестал существовать.

Именины

Сегодня именины у Александра, Вячеслава, Василия, Георгия, Герасима, Григория, Павла, Даниила, Якова и Ульяны.