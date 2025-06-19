17 юным жителям Раменского округа вручили их первые паспорта РФ
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В торжественной обстановке 18 июня юные раменчане получили свои первые паспорта граждан РФ. Церемонию вручения главного документа посетил глава Раменского городского округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации округа.
Торжественное мероприятие, посвященное вручению паспортов, состоялось во Дворце культуры имени Воровского Раменского округа. Глава муниципалитета Эдуард Малышев лично поздравил юных жителей, достигших 14-летнего возраста, с получением главного документа гражданина России.
В своем выступлении Эдуард Владимирович подчеркнул знаковость этого события в жизни молодых людей. Он отметил, что в отличие от прошлых лет, когда процедура получения паспорта была рутинной, современные подростки получают документ в торжественной атмосфере.
На церемонии присутствовали представители старшего поколения, которые обратились к ребятам с напутственными словами. Получение паспорта — важный и памятный день для каждого гражданина России. Для 17 юных раменчан открывается новый интересный жизненный этап в статусе полноправных граждан страны.
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.
Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.