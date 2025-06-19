17 юным жителям Раменского округа вручили их первые паспорта РФ

Торжественное мероприятие, посвященное вручению паспортов, состоялось во Дворце культуры имени Воровского Раменского округа. Глава муниципалитета Эдуард Малышев лично поздравил юных жителей, достигших 14-летнего возраста, с получением главного документа гражданина России.

В своем выступлении Эдуард Владимирович подчеркнул знаковость этого события в жизни молодых людей. Он отметил, что в отличие от прошлых лет, когда процедура получения паспорта была рутинной, современные подростки получают документ в торжественной атмосфере.

На церемонии присутствовали представители старшего поколения, которые обратились к ребятам с напутственными словами. Получение паспорта — важный и памятный день для каждого гражданина России. Для 17 юных раменчан открывается новый интересный жизненный этап в статусе полноправных граждан страны.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.