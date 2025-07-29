17 юных жителей Балашихи получили свои первые паспорта

Торжественную церемонию провели в администрации округа 28 июля. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров вручил ребятам их первые паспорта, сказал напутственные слова и пожелал оставаться достойными гражданами России. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках церемонии вручили 17 паспортов.

«Традиционно в последний понедельник месяца проводим торжественную церемонию вручения первых паспортов юным балашихинцам. Желаю ребятам гордиться нашей великой страной, помнить об ответственности и своих правах, сохранять историю и традиции, создавать счастливое будущее России», — сказал Юров.

Торжественная церемония прошла в рамках акции «Мы — граждане России!». Проект направлен на то, чтобы сделать вручение паспорта значимым и запоминающимся событием, воспитывающим чувство патриотизма. Он реализуется общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых».

Акция «Мы — граждане России!» — это проект, направленный на укрепление гражданской позиции подрастающего поколения.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

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