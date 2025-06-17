17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой: что это за праздник

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечают во всем мире каждый год 17 июня. Его учредила Генеральная ассамблея ООН в 1994 году. Тогда была принята Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием.

В рамках договоренностей, государствам необходимо было проводить мероприятия для информирования о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием, а также последствиями засухи.

Также Генеральная Ассамблея ООН провозглашала период с января 2010 года по декабрь 2020 года Десятилетием ООН, которое посвящено пустыням и борьбе с опустыниванием. Его задачей было помочь в защите засушливых земель.

Опустынивание — один из самых тревожных процессов деградации природы нашего времени. Около 40% земельных ресурсов в мире считают деградировавшими. Это угрожает здоровью, а также источникам средств к сосуществованию около 1 млрд людей.

Засуха приводит к неурожаю, недостатку воды, а также лесным пожарам. Такие явления в последнее время встречаются чаще. От них страдают 55 млн человек.