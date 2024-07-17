17 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня в России отмечают День морской авиации, а также День укоренившихся традиций. В мире празднуют день дарения подарков, а православные чтут память иконописца Андрея Рублева.

День основания авиации ВМФ ΡФ

Ежегодно 17 июля россияне отмечают День морской авиации. Дату празднования выбрали не случайно. Памятный день приурочили к первой победе русских морских летчиков в воздушном бою над Балтийским морем, которая состоялась в 1916 году.

Официально праздник учредили приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 от 15 июля 1996 года. На сегодняшний день основу морской авиации составляют самолеты и вертолеты разных типов, а главной целью данного рода сил России является поиск и уничтожение противника, прикрытие группировок кораблей и объектов от ударов с воздуха, а также для ведения воздушной разведки.

День укоренившихся традиций

Этот праздник официально не закреплен в календаре, однако в народе принято отмечать день укоренившихся традиций, которые составляют важную часть культуры той или иной страны, в том числе России.

Традиции, передающиеся из поколения в поколение, являются накопленным опытом развития народа в течение нескольких веков. В них скрывается духовная культура, характер и психология местного населения.

Укоренившейся традицией считают национальные костюмы и другую одежду, относящуюся к конкретному народу.

День дарения подарков

Сегодня в мире отмечается один из самых приятных праздников — день дарения подарков. В праздничный день принято общаться с близкими людьми и преподносить им презенты с целью поделиться душевным теплом, любовью, частичкой себя или просто хорошим настроением.

Стоит отметить, что подарком может быть не только что-то материальное и дорогостоящее, но и символичное или вообще нематериальное. Например, близкому человеку можно подарить свое время и внимание, что на самом деле станет самым ценным подарком, ведь эти вещи не подлежат купле-продаже.

Андрей Налива

Прихожане православной церкви 17 июля чтут память иконописца Андрея Рублева, благоверного князя Андрея Боголюбского. Как правило, в этот день крестьяне проводили обряды призыва дождей. На полях вели заготовку сена, а также убирали озимые культуры.

Считалось, что если с 17 июня на деревьях листья начинали желтеть, то осень наступит раньше предполагаемого срока.

Именины

Именины 17 июля отмечают Федор, Теодор, Савва, Николай, Михаил, Марк, Ефим, Дмитрий, Богдан, Андрей, Алексей, Татьяна, Ольга, Марфа, Марта, Мария, Анастасия и Александра.