17 гимназистов Люберец стали призерами и победителями Всероссийской олимпиады

Сразу 17 учащихся гимназии № 16 «Интерес» городского округа Люберцы получили дипломы заключительного этапа «Всероссийской олимпиады школьников по технологии, об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Плюс 17 дипломов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии в копилку Люберец принесли ученики гимназии № 16 „Интерес“. Победителями стали: Андрей Холопов (9 класс); Степан Воронов (10 класс); Семен Клинов (11 класс)», — отметил Волков.

Он добавил, что среди призеров восьмиклассники Арсений Воронов и Николай Степанов; девятиклассница Анастасия Теремкова; десятиклассники Иван Степанов, Руслан Киселев, Егор Курлуков, Владислав Федоров, Александра Цыганова, Айлин Мамедова и Ксения Платонова; одиннадцатиклассники Илья Смирнов, Глеб Криушин, Виктория Ларина и Егор Шаронов.

«Поздравляю ребят, их родителей и наставников с высоким результатом!» — подытожил Владимир Волков.

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева установлены выплаты участникам, призерам и победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников: победителям — по 500 тысяч рублей; призерам — по 300 тысяч рублей; финалистам — 100 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.