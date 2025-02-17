17 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

17 февраля 2025 года отмечают День спонтанного проявления доброты, День российских студенческих отрядов, День кадета РФ и День Службы горючего Вооруженных сил России.

День спонтанного проявления доброты

17 февраля 2025 года День спонтанного проявления доброты отмечают во всем мире. Его придумали международные благотворительные фонды.

Появился День спонтанного проявления доброты в Соединенных Штатах. Однако каждый год неофициально его отмечают уже почти по всему миру.

В России День спонтанного проявления доброты только начинает становиться популярным. Некоторые компании и благотворительные организации РФ во время него проводят различные мероприятия. Также они призывают всех людей проявлять бескорыстную, безграничную доброту по отношению к другим.

День российских студенческих отрядов

День российских студенческих отрядов отмечают 17 февраля с 2016 года. Первые такие формирования появились в 1959 году. Тогда же отряды студентов-добровольцев поехали осваивать целинные земли Казахстана.

Затем движение стало важной частью жизни каждого советского гражданина. Через студенческие отряды прошли около 20 млн человек.

В этот день устраивают акции, спортивные мероприятия. Также организовываются интересные программы для учащихся вузов.

День кадета России

День кадета России отмечают 17 февраля не просто так. Дату учредили в честь дня, когда была сформирована первая школа для обучения детей дворян.

17 февраля 1732 года российская императрица Анна Иоанновна поручила создать «Корпус кадетов шляхетских (дворянских) детей» в Санкт-Петербурге. Тогда началась история кадетских корпусов в России.

Этот день широко отмечают, чтобы привлечь внимание жителей РФ к службе в силовых структурах страны.

День Службы горючего ВС РФ

День службы горючего ВС РФ отмечают 17 февраля в честь одной из наиболее молодых отечественных служб тыла. Ее создали 17 февраля 1936 года, согласно указу Наркома обороны Союза ССР.

Задача службы, как понятно из названия, состоит в подвозе топлива солдатам на поле боя. Во времена Великой Отечественной войны главным лозунгом этих солдат было: «Горючее — фронту».

В наше время служба продолжает поставлять топливо войскам. Речь идет как об обычном бензине, солярке, так и смазочных материалах, ракетном топливе.

Именины

Сегодня именины у Александра, Алексея, Андрея, Анны, Аркадия, Бориса, Василия, Георгия, Дмитрия, Екатерины, Ивана, Иосифа, Кирилла, Михаила, Николая, Петра, Сергея, Федора и Юрия.