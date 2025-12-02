17 детских площадок обновили в Солнечногорске в 2025 году

17 детских игровых площадок модернизировали в городском округе Солнечногорск в 2025 году, включая три установленные по программе губернатора региона Андрея Воробьева порядка 10 лет назад. Игровые зоны обновили по муниципальной программе «Формирование комфортной современной городской среды», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На детских игровых площадках площадью 450 квадратных метров обновили бетонное основание, заменили покрытие, установили новые элементы городков, малые архитектурные формы и ограждения. Реконструкцию проводят в связи с истечением срока эксплуатации. Большие площадки появились по трем адресам — в микрорайоне Военный городок у дома № 4, по улице Дзержинского у дома № 22 и в деревне Никулино.

«Новая игровая зона появилась в деревне Никулино у домов № 11, 12, 13. Ранее был заявлен адрес у дома № 20 в деревне Кривцово, однако жители на общем собрании высказались против обновления игровой зоны именно там. После рассмотрения поступивших обращений мы приняли решение установить игровую зону в деревне Никулино. Добавлю, что по всем 17 адресам работы успешно завершены», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

14 детских площадок, размеры которых 100, 150 и 200 квадратных метров, установили по следующим адресам: в Солнечногорске по улице Красная у домов № 64 и 126, во дворе микрорайона Рекинцо у домов № 15, 16, 17 и 28. Новые игровые зоны в этом году появились и в территориальных управлениях, а именно в микрорайоне Загорье по улице Заповедная, деревнях Тараканово, Дубинино, Задорино по улице Васильковая, Пешки у дома № 8, Кривцово у дома № 22, поселках Березки между д. 2 и д. 3, Ржавки у дома № 8, Сенеж у дома № 2, Смирновка у домов № 31 и 32, Андреевка по улице Староандреевская у домов № 43-45.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.