17 детских площадок модернизируют в Солнечногорске до конца года

17 детских игровых площадок модернизируют в городском округе Солнечногорск в 2025 году, включая три установленные по программе губернатора региона Андрея Воробьева порядка 10 лет назад. Сейчас обустройство основания губернаторской площадки ведут в микрорайоне Военный городок, дома № 1 — 4. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В игровой зоне площадью 450 кв. м обновят бетонное основание, заменят покрытие, установят новые элементы городков, малые архитектурные формы и ограждение. Такие же большие площадки обновят по адресам: ул. Дзержинского, дом № 22, д. Кривцово, дом № 20.

Реконструкцию проводят в связи с истечением срока эксплуатации.

«Работы сейчас ведутся как на маленьких, так и на больших площадках. По всем 17 адресам планируем завершить их до конца августа», — прокомментировала начальник управления благоустройства и содержания территории администрации г. о. Солнечногорск Татьяна Попова.

14 детских площадок модернизируют по муниципальной программе. Их размеры — 100, 150 или 200 кв. м. К настоящему времени подрядчик уложил основание в деревне Кривцово, дом № 22 и приступил к работам в поселке Сенеж.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.

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