17 детей из Долгопрудного отправились в оздоровительный лагерь на каникулы

6 апреля открылась вторая смена в подмосковном детском оздоровительном лагере «Литвиново», которая продлится до 14 апреля, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Право на получение бесплатной путевки в детский оздоровительный лагерь предоставлено детям, находящимся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 7 до 15 лет, имеющим место жительства в Московской области.

«В этот период отдохнут 17 детей из Долгопрудного. Во время смены планируется проведение мастер-классов и конкурсов, спортивных игр, посещение бассейна и пр. Отдых и оздоровление будет проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм», — рассказала начальник управления социальной защиты Марина Табунова.

Прием заявок на организацию отдыха и оздоровления отдельных категорий детей осуществляется на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области по ссылке.

Подтверждающие документы трудной жизненной ситуации: ходатайства, медицинские справки, справка о доходах семьи за три месяца предшествующих четырем месяцам дате подачи заявления.

Больше информации о возможности отправить своего ребенка в оздоровительный лагерь можно получить по телефону 122 (доб. 6).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.