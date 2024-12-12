17 декабря стартует второй грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив
Президентский фонд культурных инициатив с 17 декабря по 7 февраля объявляет заявочную кампанию второго основного грантового конкурса 2025 года, передает пресс-служба организаторов.
Могут быть представлены проекты в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, цель которых поддержка, популяризация и сохранение общероссийской культурной идентичности, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, поддержка коллективов и деятелей культуры, выступающих за патриотизм, преданность стране и достижение целей специальной военной операции, а также поддержка проектов, действующих в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.
Проекты могут быть представлены по девяти тематическим направлениям:
«Нация созидателей»,
«Великое русское слово»,
«Я горжусь»,
«Место силы»,
«Культурный код»,
«Молодые лидеры»,
«История страны: история преодолений и побед. Вехи»,
«Многонациональный народ»,
«Мы вместе».
Участниками конкурса могут стать некоммерческие организации (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий); коммерческие организации; индивидуальные предприниматели.
Ознакомиться с конкурсной документацией можно на сайте Фонда: http://фондкультурныхинициатив.рф/documents
Образовательный видеокурс для участников конкурсов по ссылке: http://фондкультурныхинициатив.рф/education