17 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день
Сегодня профессиональный праздник отмечают ракетные войска стратегического назначения ВС РФ, фельдъегери и курьеры. Еще можно отметить необычный Праздник утренних иллюзий.
День Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ
Он появился по указу президента страны в 2006 году. Данные войска как вид Вооруженных Сил основали 17 декабря 1959 года. Решение по этому вопросу принимали в правительстве СССР. Впервые в качестве профессионального праздника День РВСН отметили в 1995 году.
РВСН — это отдельный род войск, а также главный компонент стратегических ядерных сил. Подобные войска необходимы, чтобы сдерживать ядерную агрессию или поражения противника.
В войска входят ракетные армии и воинские части.
День образования Российской фельдъегерской связи
Фельдъегером называют военного курьера, который доставляет важные государственные документы. Одним из первых указов, который подписал император Павел I в 1796 году, стал указ об учреждении в стране Фельдъегерского корпуса. Документ издали 17 декабря 1796 года. Сегодня именно в эту дату отмечают День образования Российской фельдъегерской связи.
Государственная фельдъегерская служба РФ должна оперативно доставлять и гарантировать сохранность отправлений особой важность. Также в задачи службы входит доставка корреспонденции глав зарубежных стран и глав правительств зарубежных государств.
Служба находится в подчинении у президента.
День курьера в России
Это неофициальный профессиональный праздник людей, работающих в сфере курьерских доставок.
Курьер (от фр. courrier — «гонец, вестник, бегун», от лат. curro — «бегу») — человек, нанимаемый в организацию для доставки до нужного адресата сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших грузов.
Сегодня курьеры доставляют не только сверхсрочную почту и особо важные послания «из рук в руки», но и обычные посылки и заказы. И за кажущейся легкостью, это очень ответственный труд. Ведь курьер берет на себя ответственность за своевременную доставку груза, за его целостность, материальную сохранность и за конфиденциальность, если это необходимо.
Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости
Праздник отмечают по инициативе международного учреждения «Сеть организаций, выступающих в защиту прав секс-работников». День ведет свою историю с 2003 года.
Дата направлена на внимание общества к проблемам, связанным с жестокостью и насилием. Ему нередко подвергаются работники сферы сексуальных услуг.
Помимо этого, есть традиция, которая известна под названием «Марш красных зонтов». В этот день работники данной сферы выходят на улицы с красными зонтами, которые являются символом защиты от жестокости.
Праздник утренних иллюзий
Этот день дает людям возможность претворить в жизнь самые несбыточные мечты и фантазии. Утренние иллюзии могут вдохновить на творческие открытия, радость и счастье.
Утро по определению должно быть добрым, а поэтому для настроя на день можно немного помечтать после пробуждения.
Именины
Сегодня именины отмечают Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай и Ульяна.