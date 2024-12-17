17 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня профессиональный праздник отмечают ракетные войска стратегического назначения ВС РФ, фельдъегери и курьеры. Еще можно отметить необычный Праздник утренних иллюзий.

День Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ

Он появился по указу президента страны в 2006 году. Данные войска как вид Вооруженных Сил основали 17 декабря 1959 года. Решение по этому вопросу принимали в правительстве СССР. Впервые в качестве профессионального праздника День РВСН отметили в 1995 году.

РВСН — это отдельный род войск, а также главный компонент стратегических ядерных сил. Подобные войска необходимы, чтобы сдерживать ядерную агрессию или поражения противника.

В войска входят ракетные армии и воинские части.

День образования Российской фельдъегерской связи

Фельдъегером называют военного курьера, который доставляет важные государственные документы. Одним из первых указов, который подписал император Павел I в 1796 году, стал указ об учреждении в стране Фельдъегерского корпуса. Документ издали 17 декабря 1796 года. Сегодня именно в эту дату отмечают День образования Российской фельдъегерской связи.

Государственная фельдъегерская служба РФ должна оперативно доставлять и гарантировать сохранность отправлений особой важность. Также в задачи службы входит доставка корреспонденции глав зарубежных стран и глав правительств зарубежных государств.

Служба находится в подчинении у президента.

День курьера в России

Это неофициальный профессиональный праздник людей, работающих в сфере курьерских доставок.

Курьер (от фр. courrier — «гонец, вестник, бегун», от лат. curro — «бегу») — человек, нанимаемый в организацию для доставки до нужного адресата сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших грузов.

Сегодня курьеры доставляют не только сверхсрочную почту и особо важные послания «из рук в руки», но и обычные посылки и заказы. И за кажущейся легкостью, это очень ответственный труд. Ведь курьер берет на себя ответственность за своевременную доставку груза, за его целостность, материальную сохранность и за конфиденциальность, если это необходимо.

Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости

Праздник отмечают по инициативе международного учреждения «Сеть организаций, выступающих в защиту прав секс-работников». День ведет свою историю с 2003 года.

Дата направлена на внимание общества к проблемам, связанным с жестокостью и насилием. Ему нередко подвергаются работники сферы сексуальных услуг.

Помимо этого, есть традиция, которая известна под названием «Марш красных зонтов». В этот день работники данной сферы выходят на улицы с красными зонтами, которые являются символом защиты от жестокости.

Праздник утренних иллюзий

Этот день дает людям возможность претворить в жизнь самые несбыточные мечты и фантазии. Утренние иллюзии могут вдохновить на творческие открытия, радость и счастье.

Утро по определению должно быть добрым, а поэтому для настроя на день можно немного помечтать после пробуждения.

Именины

Сегодня именины отмечают Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай и Ульяна.