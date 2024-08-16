17 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечают Всемирный день бездомных животных и День комиссионного магазина.

Всемирный день бездомных животных

В 1922 году Международное общество прав животных выдвинуло инициативу по созданию Всемирного дня бездомных животных. Ежегодно он отмечается в третью субботу августа и не является официальным праздником. В этот день принято обращаться к проблеме бездомных животных, помогать приютам и зоозащитным организациям.

Всемирный день бездомных животных помогает задуматься над трагической судьбой домашних любимцев, которых когда-то выбросили за ненадобностью, потеряли и т. д. Зоозащитники пытаются пробудить у людей чувство ответственности.

В этот день по всему миру проводятся просветительские и благотворительные мероприятия, а собранные деньги переводят приютам.

День комиссионного магазина или День секонд-хенда

Праздник отмечается 17 августа. Речь идет не только об одежде, но и бытовых приборах, автомобилях, посуде и т. д. Людям напоминают, что комиссионные магазины — это хороший способ приобрести любую вещь, даже самую редкую, за относительно небольшую плату.

Кроме того, выгоду получают не только покупатели, но и те, кто сдает вещи в секонд-хенды. Они приобретают не только материальные ценности в виде денег, но и освобождают тем самым в квартире или доме место, которое занимал ненужный предмет.

В Москве открылся стадион «Динамо»

Многофункциональное спортивное сооружение строилось в течение двух лет. По задаче властей, его возведение было приурочено к Всесоюзной Спартакиаде. Стадион открылся 17 августа 1928 года. Прямо в этот же день там прошел матч между сборными Белоруссии и рабочими клубами Швейцарии.

Стадион постепенно расширялся и стал одним из самых крупных спортивных центров. С 1980-х годов на нем стали также проводить концерты. Сейчас сооружение носит название «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина». Стадион был назван в честь прославленного вратаря, которому даже установили памятник у входа на северную трибуну.

Начало «золотой лихорадки» на Клондайке

Первое золото на реке Американ в Северной Калифорнии было найдено 24 января 1848 года. Рядом с месторождением золота возводились города, а население Калифорнии к 1860 году выросло до 380 тыс. человек.

А 17 августа 1896 года произошла новая вспышка «золотой лихорадки» — на этот раз в регионе Клондайк в Канаде. Новое месторождение открыл индеец Джим Скукум, после чего золотоискатели всего мира устремили свой взор на эту местность. «Золотая лихорадка» способствовала росту инфраструктуры, экономики и техники в регионе. А впоследствии 17 августа было официально объявлено днем открытия.

Именины

Именины в этот день празднуют Алексей, Марфа, Михаил, Семен, Андрей, Дарья, Денис, Ирина, Ия, Константин, Кузьма, Максимилиан. Дмитрий, Евдокия, Иван.