17 апреля на большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности

16 апреля на землях лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

17 апреля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Наро-Фоминском, Подольском и Шатурском лесничествах, а также лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

18 апреля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

19 апреля на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.