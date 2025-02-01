17 430 новых видеокамер «Безопасный регион» установили в Подмосковье в 2024 году

В прошлом году в рамках программы «Безопасный регион» в Подмосковье было установлено 17 430 видеокамер. Среди них 10 868 камер установлены в общественных местах и социальных объектах. 6 562 видеокамеры появились на подъездах многоквартирных домов, обеспечивая дополнительные меры защиты для жильцов, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

На сегодняшний день в системе «Безопасный регион» более 150 тыс. видеокамер. Места размещения камер определяются межведомственными рабочими группами, действующими в каждом городском округе. Они учитывают анализ ситуации и рекомендации правоохранительных органов.

Видеозаписи позволяют установить не только время и место совершения преступления, но и последовательность действий преступника. Кроме того, использование видеозаписей в качестве доказательств может также служить профилактической мерой, предотвращая будущие преступления. Эти меры направлены на улучшение правопорядка и создание безопасной городской среды для всех граждан.

С постоянным увеличением числа видеокамер жители могут чувствовать себя увереннее, зная, что их безопасность находится под надежным контролем.

Чтобы принять участие в развитии системы видеонаблюдения в своем городском округе, вы можете обратиться в местную администрацию. Также ежегодно проводится голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе», в рамках которого есть возможность проголосовать за адрес, где необходимо установить видеокамеру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что благодаря внедренной в области системе «Безопасный регион» за 2024 год удалось раскрыть более 3,5 тыс. преступлений.

«Жизнь ускоряется, мы понимаем, что на органах власти лежит огромная ответственность за благополучие жителей, состояние экономики и инфраструктуры, безопасность в каждой отрасли и на каждой территории. Нам необходимы умные и технологичные решения, цифровые трансформации в управлении. Одно из них — система «Безопасный регион». Это более 150 тыс. видеокамер, 40 тыс. из них — с функцией распознавания лиц. В прошлом году мы интегрировались с видеонаблюдением Москвы и наращиваем количество видеокамер каждый год. Видим эффект, с их помощью раскрывается большое количество преступлений», — сказал Воробьев.

В Подмосковье активно развивается система видеонаблюдения «Безопасный регион». За прошедший год установлено 17,4 тыс. новых камер, а в 2025 году планируется добавить еще 10 тыс. устройств.