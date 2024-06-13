165 свадеб сыграли в Москве в честь Дня России

12 июня, в День России в столице связали себя узами брака 165 пар. Торжественные мероприятия состоялись во дворцах бракосочетания и на площадках проекта «Новые адреса счастья», сообщает заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, праздничные дни пользуются особой популярностью среди молодоженов. Поэтому в День России открываются дворцы бракосочетания, несмотря на официальный выходной.

«В этом году в Москве в праздник было создано 165 новых семей. Свадебные торжества проходили в трех дворцах бракосочетания и на пяти выездных площадках. В этом году спрос на свадебную церемонию в праздничную дату вырос в три раза — в 2023 году в День России заключили брак чуть более 50 пар московских молодоженов», — рассказала Ракова.

Расписаться в День России можно было во дворцах бракосочетания № 1, 4 и Кутузовском. Мероприятия прошли в особняках «Роял» и Спиридонова, в ресторане «Романтик», на Северном речном вокзале и доме торжеств «Сафиса».

Всего для проведения свадеб в Москве доступно более 50 площадок. Подобрать лучшие можно на сервисе «Наша свадьба» и на портале mos.ru.