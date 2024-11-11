Минерализованные полосы защищают населенные пункты Можайского округа от пожаров

Опашку полей и лесов на границах с населенными пунктами в Можайском округе проводят осенью и весной. Такая работа позволяет эффективно защитить села, деревни и поселки от распространения лесных и других природных пожаров, а в случае чрезвычайных ситуаций огонь будет остановлен минерализованными полосами земли, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы создали 161 км минерализованных полос около населенных пунктов. Данные меры принимаются для защиты деревень от природных пожаров», — отметила заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова.

Трактор работает вблизи деревни Ратчино Можайского округа. К этому населенному пункту достаточно близко расположены поля и леса. Техника несколько раз проходит, вспахивая землю, теперь здесь — широкие полосы, свободные от сухой растительности.

Данные меры являются эффективным способом защитить населенные пункты, минерализованная полоса останавливает распространение огня в случае лесных пожаров.

«Такие полосы должны быть шириной не менее 1,5 м, но мы увеличиваем их до 3-4 метров. Это даст более эффективную защиту населенного пункта», — уточнил главный эксперт отдела по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС и антитеррористической деятельности администрации Можайского округа Александр Алешин.

Подобная работа будет продолжена и в следующем году. Она на практике показала свою эффективность и позволяет защитить жителей округа от стихии в пожароопасный период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.