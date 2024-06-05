16 тыс жителей Подмосковья посетили благотворительный фестиваль для лиц с ОВЗ

Более 40 колледжей и вузов Московской области стали площадками благотворительного фестиваля «Подари надежду». В мероприятии приняли участие более 16 тыс. человек: дети с ОВЗ и их родители, воспитанники детских домов и школ-интернатов, пациенты хосписов, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«Благодаря фестивалю было собрано почти 240 тыс. рублей, которые будут направлены на помощь людям с инвалидностью и ОВЗ», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мероприятие было организовано студентами и преподавателями образовательных учреждений. На фестивале дети и их родители участвовали в мастер-классах по созданию летних причесок, изготавливали подарков своими руками, изучали основы дрессировки собак и первой медицинской помощи и многое другое. Кроме того, проходили спортивные эстафеты, квесты и развлекательные программы.

На каждой площадке работали благотворительные ярмарки, где можно было приобрести авторские изделия: игрушки, бижутерию, посуду, сувениры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.