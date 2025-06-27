1,6 тыс онлайн-заявлений подали по выдаче справок военных комиссариатов в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Московской области подано свыше 1,6 тыс. заявлений на комплекс услуг по выдаче справок военных комиссариатов. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи региона.

В рамках электронной услуги по одному заявлению можно получить двадцать пять видов справок военных комиссариатов Московской области. Справки из военных комиссариатов требуются для оформления пенсии, пособий и прочих льгот. Запросить информацию могут действующие и бывшие военнослужащие, а также члены их семей.

«Комплекс услуг по оформлению и выдаче справок военных комиссариатов» доступен на портале в разделе «Личные документы» — «Справки».

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на регпортале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА и заполнить электронную форму: выбрать военный комиссариат, к которому приписан военнослужащий, указать виды необходимых справок и категорию заявителя, прикрепить обязательные документы и отправить заявку.

Услуга предоставляется бесплатно.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг.

Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.