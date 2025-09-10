16 регионов воспользовались программой льготного лизинга

Заявки на приобретение мусоровозов на льготных условиях подали Томская, Курская, Архангельская, Тверская, Новгородская, Вологодская, Иркутская, Смоленская, Владимирская области, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Пермский, Забайкальский, Камчатский края, Республики Крым и Саха (Якутия). Об этом сообщили на Инциденте № 58 «Организация системы по обращению с ТКО», который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева. Отчет по ситуации в сфере ТКО подготовили специалисты Российского экологического оператора.

С начала 2025 года субъекты приобрели более 600 единиц, треть из них — за счет механизма льготного лизинга. По состоянию на 8 сентября заключены договоры льготного лизинга на 212 транспортных средств, 118 уже поставлено. В работе у Росагролизинга находятся заявки еще на 256 единиц.

Регионы имеют возможность приобрести бункеровозы, мусоровозы, самосвалы (ломовоз и мультилифт), тягачи.

«У Российского экологического оператора есть предложения как сделать программу льготного лизинга более востребованной и доступной для региональных операторов и операторов по транспортированию, — сказала генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Идет работа над расширением перечня техники и оборудования. Уже добавлены новые виды оборудования — контейнеры, прессы, погрузчики, прицепы и техника для мусороперегрузочных станций. По этому вопросу подготовлены изменения в Решение о порядке предоставления субсидий, они сейчас находятся в Правительстве РФ на согласовании».

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев подчеркнул, что каждую заявку на лизинг детально прорабатывают.

«До конца 2025 года мы ожидаем поступления дополнительных заявок на 449 единиц техники, — сообщил Денис Буцаев. — Для достижения цели — поставка 1000 единиц — Минприроды России и РЭО проводят комплекс мероприятий. Мы активно взаимодействуем с регионами и операторами, уточняя их потребности в технике. Каждая заявка детально прорабатывается с АО „Росагролизинг“ для поиска оптимальных решений, в том числе рассматриваем возможность снижения первоначального аванса».

По словам замминистра, наблюдается хорошая динамика: с начала года в регионах «красной» и «желтой» зоны по обеспеченности техникой закуплено 184 единицы из 234 запланированных, что составляет 79% от первоначального плана.