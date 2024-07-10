В Клину выдали бесплатные земельные участки 16 многодетным семьям

Процедуру выдачи провела глава городского округа Клин Алена Сокольская. Мероприятие приурочили к празднованию Дня Семьи, любви и верности.

Многодетная мама Екатерина Текутьева пришла сегодня на выдачу земельного участка со своими детьми — Ангелиной, Алиной и Артемом.

В свое время они получили просторную 3-комнатную квартиру по программе «Молодая семья». А сейчас пришло желание строиться.

«Хотим с мужем строить дом. Чтобы у детей было где гулять, играть, поставить им прямо во дворе бассейн. Чтобы было место для развития. Мы благодарны за участие в программе „Молодая семья“. И думаем, что и в этой программе надо обязательно участвовать», — сказала многодетная мама.

Сегодня многодетным семьям Клина выдавали земельные участки в районе деревень Иевлево, Бортниково, Соколово, Поджигородово и Заболотье. С начала года в Клину многодетным было выдано 23 земельных участка. А всего с начала действия программы больше 840.

Клин выбирают для жизни многодетные семьи не только нашего округа, но и других муниципалитетов Подмосковья. С июня 2011 года в рамках закона Московской области «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям Московской области» в г/о Клин выделено порядка 3,5 тысяч участков для городских округов Звенигород, Пушкино, Королев, Красногорск, Краснознаменск, Лобня, Реутов, Фрязино и Химки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.