1,6 млн превысили штрафы за незаконную перевозку отходов в Подмосковье за неделю

Мониторинг за перемещением отходов строительства, сноса и грунтов в Подмосковье осуществляется 24/7. Так, за текущую неделю было зафиксировано 59 случаев незаконной транспортировки строительных отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Основная цель — не наказать нарушителей, а побудить к оформлению необходимых документов. Это позволит сократить количество несанкционированных свалок, с которыми нередко сталкиваются жители частного сектора и отдаленных районов.

За неделю наибольшее количество нарушений было замечено в городских округах:

Дзержинский;

Раменский;

Одинцовский.

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напоминают, что получить талон на перевозку отходов можно на региональном портале государственных услуг.

Для этого необходимо предоставить личные данные, а также информацию о происхождении и объеме отходов. Заполнение анкеты займет не более 10 минут, но поможет избежать штрафов, которые могут достигать 250 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.